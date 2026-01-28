Manuel Pucciarelli torna a parlare dopo aver segnato l’ultimo gol contro i canarini. L’ex azzurro, ora in forza alla Vis Pesaro, ricorda quella partita del 2013 contro il Modena, quando con un gol del 22enne contribuì alla vittoria dell’Empoli. Pucciarelli rivive quei momenti, raccontando come si sente ora, a distanza di anni, e cosa rappresenta per lui quel gol.

di Simone Cioni EMPOLI L’ultima sfida contro il Modena al Castellani è datata 5 ottobre 2013 e si concluse 2-1 per l’Empoli grazie al gol di Tavano e del 22enne Manuel Pucciarelli. Al termine di quella trionfale stagione che vide la squadra di Maurizio Sarri centrare la promozione in Serie A, furono 6 i gol in campionato dell’attaccante di Prato. Oggi 34enne, dopo 164 presenze con l’Empoli tra A e B e tante altre esperienze comprese un paio di avventure ‘esotiche’ negli Emirati Arabi e in Australia, Pucciarelli è un punto di riferimento della Vis Pesaro in Lega Pro, ma il proprio cuore continua ad essere legato all’Empoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pucciarelli e l’ultimo gol contro i canarini. Parla l’ex azzurro in forza alla Vis Pesaro

Approfondimenti su Pucciarelli Vis Pesaro

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pucciarelli Vis Pesaro

Argomenti discussi: Riforma porti, Pucciarelli: L'obiettivo è introdurre una regia nazionale, non espropriare le competenze…; Carolina Tedesco, ora ha un nome la maestra genovese condannata al lager; L'addio ad Aba, studenti e gente comune per l'ultimo saluto; Campertone, Pucciarelli risponde a Natale: Accuse surreali, Provincia ha fatto tutte le verifiche previste.

Pucciarelli and his last goal against the Canaries. The former Vis Pesaro player speaks out.Despite the years gone by and the new adventures he remained attached to the city and to Corsi's team which he still continues to follow. sport.quotidiano.net

Calcio-Napoli: dopo la sconfitta a Torino inizia un altro campionato (di Ernesto Pucciarelli)Il Napoli delle ‘emergenze infinite’ ha perduto di brutto (il punteggio è esageratamente severo!) contro una Juve rigenerata dalla cura Spalletti. Per quasi ottanta minuti, molto equilibrio, poi c’è s ... latorre1905.it

Scontri tra tifosi vicino allo stadio e momenti di paura prima di Livorno-Vis Pesaro: due feriti - facebook.com facebook

Scontri tra tifosi Livorno e Vis Pesaro, 2 feriti x.com