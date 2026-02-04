La Haas F1 Team si prepara alla stagione 2026, ma il 2025 lascia ancora qualche ombra. Ocon si dice insoddisfatto, ma la responsabilità non ricade solo su di lui. La squadra sta cercando di voltare pagina, puntando su un nuovo regolamento tecnico che cambierà motori e gestione, sperando di migliorare i risultati già dalla prossima annata.

La haas f1 team si prepara alla stagione 2026 puntando su basi consolidate e su un regolamento tecnico completamente rinnovato che incide su motori e gestione delle prestazioni. L’approccio è centrato sui piloti e sullo sviluppo tecnologico, con un supporto tecnico rafforzato da Toyota Gazoo Racing per accelerare l’adozione delle nuove soluzioni e migliorare l’affidabilità della vettura. La formazione statunitense conferma Esteban Ocon e Oliver Bearman come riferimenti principali per rilanciare le prestazioni, in un contesto che vede la squadra partire dal nono posto nel Mondiale Costruttori 2025. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Ocon 2025: insoddisfazione in squadra, ma le responsabilità non sono solo sue

Approfondimenti su Ocon 2025

Il ministro Foti sottolinea che i fondi di coesione rappresentano più di risorse finanziarie, richiedendo responsabilità e impegno.

In merito alle recenti dichiarazioni, Colosimo precisa che l’onorevole De Raho non risulta indagato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ocon 2025

F1 | Komatsu: Nessuno qui è soddisfatto del 2025 di Ocon. Ma non è tutta colpa suaAyao Komatsu, team principal di Haas, non usa mezzi termini per descrivere la stagione 2025 di Esteban Ocon. Però non nasconde le parziali responsabilità della sua squadra e lo incoraggia, perché cred ... msn.com

F1, Esteban Ocon alla Haas: ufficiale il contratto per il Mondiale 2025Un altro tassello nella line-up dei piloti per il prosimo Mondiale di Formula 1. Esteban Ocon passa alla Haas: l'ufficialtà di un contratto pluriennale dal 2025 con il team americano è arrivata nel ... sport.sky.it