Colosimo | De Raho non è indagato ma le responsabilità nel caso Striano sono evidenti

In merito alle recenti dichiarazioni, Colosimo precisa che l’onorevole De Raho non risulta indagato. Tuttavia, nella relazione viene approfondita la questione delle responsabilità interne alla Dna, evidenziando aspetti rilevanti legati al caso Striano. Questa analisi mira a chiarire i ruoli e le implicazioni all’interno delle dinamiche investigative senza tralasciare la necessità di trasparenza e responsabilità.

”L’onorevole De Raho non è indagato. Ho dedicato, però, un intero capitolo della relazione alle responsabilità interne alla Dna. I casi Lega e Siri sono scritti. La sue responsabilità istituzionali appaiono evidenti”. Lo dice in un’intervista al ‘Giornale’ la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo, dopo la relazione sui dossieraggi. ”E anche quando è stato più volte sentito dalle procure, con i suoi ‘non ricordo’, ha manifestato la sua totale non conoscenza o omissione di quanto avveniva nell’ufficio da lui diretto poiché il dato più rilevante emerso è la vulnerabilità del sistema: un assetto che ha consentito l’esfiltrazione dei dati e, soprattutto, ha reso impossibile ricostruirne la destinazione”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

