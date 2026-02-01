investimento enorme di nvidia in openai operazione da 100 miliardi

Nvidia investe 100 miliardi in OpenAI: il colosso tecnologico fa un investimento senza precedenti. Jensen Huang, il CEO, definisce la mossa “enorme”, probabilmente la più grande mai fatta da Nvidia. È una mossa che sorprende e che potrebbe cambiare gli equilibri nel settore dell’intelligenza artificiale.

Nvidia ha annunciato un impegno finanziario di dimensioni senza precedenti per sostenere OpenAI, con l’amministratore delegato Jensen Huang che ha definito l’operazione un “investimento enorme”, probabilmente il più grande mai realizzato dal colosso tecnologico. L’annuncio è arrivato durante una conferenza a Taipei, dove Huang ha ribadito la sua fiducia nell’intelligenza artificiale generativa e nella leadership di Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI. Nonostante le voci di settore che avevano messo in dubbio la concretezza dell’accordo, Huang ha smentito ogni malcontento, definendo “una sciocchezza” l’idea che Nvidia fosse insoddisfatto della startup che ha creato ChatGPT. 🔗 Leggi su Ameve.eu

