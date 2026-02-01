Collaborazione Nvidia-OpenAI in stand-by | accordo da 100 miliardi bloccato per tensioni strategiche

L’accordo tra Nvidia e OpenAI, annunciato a settembre del 2025, è stato messo in pausa. I due giganti dell’intelligenza artificiale avevano previsto di investire insieme 100 miliardi di dollari per creare una potenza di calcolo di almeno 10 gigawatt. Tuttavia, le tensioni strategiche tra le aziende hanno portato a bloccare temporaneamente il progetto. Nessuna delle parti ha ancora chiarito quando potrebbe riprendere, ma la situazione crea incertezza nel settore tech.

L’accordo tra Nvidia e OpenAI per un investimento di 100 miliardi di dollari, annunciato a settembre del 2025 con l’obiettivo di sviluppare almeno 10 gigawatt di potenza di calcolo dedicata all’intelligenza artificiale, è stato formalmente messo in stand-by. Le trattative, che avrebbero dovuto concludersi nelle settimane successive, si sono bloccate a causa di divergenze strategiche interne a Nvidia, dove alcuni membri del top management hanno espresso dubbi sulla sostenibilità e sulla fattibilità dell’intesa. Il progetto prevedeva che Nvidia finanziasse in modo massiccio la crescita tecnologica di OpenAI, in cambio di un’offerta esclusiva di chip per l’addestramento dei modelli più avanzati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Collaborazione Nvidia-OpenAI in stand-by: accordo da 100 miliardi bloccato per tensioni strategiche Approfondimenti su Nvidia OpenAI “Investimento enorme” di Nvidia in OpenAI, operazione da 100 miliardi OpenAI corteggia Amazon per un affare da 10 miliardi OpenAI ha avviato trattative con Amazon per un possibile investimento superiore ai 10 miliardi di dollari. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Nvidia OpenAI Argomenti discussi: Nvidia investe 2 miliardi di dollari in CoreWeave ampliando la sua collaborazione con OpenAI; OpenAI: in arrivo un nuovo round di investimenti da 60 mld. A guidarlo Amazon, Microsoft e Nvidia; Nvidia congela l’investimento da 100 miliardi in OpenAI; OpenAI verso un maxi round di finanziamento da Microsoft, NVIDIA e Amazon. Nvidia congela l’investimento da 100 miliardi in OpenAII dubbi all’interno del colosso dei chip sulla società di chatGpt, sempre più schiacciata dalla concorrenza di Google e Anthropic. repubblica.it Intelligenza artificiale, la maxi operazione non decolla: Nvidia congela l’investimento da 100 miliardi in OpenAISecondo il Wall Street Journal, le trattative per il maxi piano di calcolo si sono arenate. Huang ridimensiona l’intesa, ma OpenAI assicura: ... affaritaliani.it NVIDIA sta investendo 2 miliardi di dollari in CoreWeave, ampliando la propria collaborazione in vista dell’aumento della domanda di energia per supportare la creazione di data center basati sull’intelligenza artificiale. #NVIDIA #ForbesItalia #Innovation - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.