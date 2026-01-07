Ripresa da incubo con Trenord | ritardi e cancellazioni sulle linee S1 e S3

Il primo giorno di rientro dalle ferie ha portato disagi per i pendolari delle linee S1 e S3 di Trenord, con numerosi ritardi e cancellazioni. La situazione ha creato difficoltà negli spostamenti quotidiani, evidenziando le criticità del servizio. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali e pianificare le tratte alternative per limitare i disagi.

Disagi per i pendolari nel primo giorno di rientro dalle ferie. Ritardi e cancellazioni sulle linee S1 e S3. Da questa mattinata si registrano ritardi o cancellazioni di diversi convogli della linea S1 e S3. In questo momento sono diversi i pendolari fermi sulle banchine in attesa dei treni in una mattinata dove si registrano .

Guasto alla linea elettrica: treni cancellati e ritardi tra Lecco e Sondrio - Il malfunzionamento alla stazione del capoluogo valtellinese ha creato a cascata ritardi fino a 30 minuti e la soppressione di sette corse.

Stradella-Pavia-Milano, Il treno del mattino fa il record di ritardi: «Da metà dicembre 15 volte in 15 giorni» - I pendolari: «Rischio sovraffollamento con le scuole aperte»

