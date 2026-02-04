Trenord col nuovo sistema crollano gli indennizzi per ritardi e soppressioni

Trenord ha ridotto drasticamente gli indennizzi per ritardi e soppressioni. Dopo aver pagato oltre 5,7 milioni di euro nel 2023, quest’anno ha speso poco più di 100 mila euro. La differenza è enorme e preoccupa i pendolari, che si trovano a ricevere meno risarcimenti per i disagi sui treni. Per il 2025, l’azienda prevede di tornare a pagare circa come nel 2023.

Un bel risparmio per Trenord: da 5 milioni e 740mila euro (nel 2023) a 100.619 euro (nel 2024). E il 2025 dovrebbe essere in linea con l'anno precedente. Frutto del cambiamento di sistema per rimborsare i passeggeri dei treni in ritardo o soppressi. Fino alla fine del 2023, scattava un rimborso.

