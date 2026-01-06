L’AI è destinata a restare Ma il nodo dei costi può incidere sui rendimenti

L'intelligenza artificiale si conferma come una tecnologia destinata a rimanere, ma i costi associati possono influire sui risultati economici. Con un’esperienza che spazia dalla ricerca alla gestione di un parco di trasferimento tecnologico e alla fondazione di aziende, ho osservato come l’equilibrio tra investimenti e benefici sia fondamentale per ottimizzare i ritorni nel lungo termine.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.