L’AI è destinata a restare Ma il nodo dei costi può incidere sui rendimenti

L'intelligenza artificiale si conferma come una tecnologia destinata a rimanere, ma i costi associati possono influire sui risultati economici. Con un’esperienza che spazia dalla ricerca alla gestione di un parco di trasferimento tecnologico e alla fondazione di aziende, ho osservato come l’equilibrio tra investimenti e benefici sia fondamentale per ottimizzare i ritorni nel lungo termine.

Nella mia vita professionale, a fianco della mia attività di ricerca, ho partecipato alla direzione di un parco di trasferimento tecnologico e ho fondato tre diverse aziende, oltre a contribuire allo sviluppo di diverse altre. Per farlo, sono stato costretto ad acquisire qualche competenza in un settore molto diverso dal mio, quello della valutazione della sostenibilità finanziaria delle idee innovative in diversi settori, quando si passa dalla ricerca all’impresa. Per questo motivo, ho letto con interesse una recente analisi  sui numeri economici che riguardano la AI, e su quello che molti analisti vedono sempre più come un disastro imminente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

