Servizio civile opportunità per i giovani

In aumento le opportunità di Servizio Civile nelle Marche, con i posti disponibili che raddoppiano da 200 a 392 per i giovani tra i 18 e i 28 anni. Questa novità rappresenta un'importante occasione per i giovani della regione di partecipare attivamente a progetti di utilità sociale e di crescita personale.

C'è una buona notizia per i giovani marchigiani, da 18 a 28 anni. Raddoppiano infatti i posti disponibili per il Servizio Civile nelle Marche, da 200 a 392. La giunta regionale ha approvato l’Avviso pubblico per la selezione di nuovi operatori volontari con un investimento di 2.665.000 euro nell’ambito del programma regionale del Fondo sociale europeo Plus 20212027. "Questa iniziativa è molto più di un'opportunità di servizio - ha detto l'assessore regionale Tiziano Consoli -: è una vera e propria politica attiva di transizione all’età adulta, che oltre a promuovere la cittadinanza attiva e la solidarietà sociale, si pone come un efficace strumento per la formazione di competenze e l'inserimento lavorativo in settori chiave, come quelli della Strategia di Specializzazione Intelligente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it