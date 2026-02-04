Questa estate a Portogruaro partiranno i lavori per installare un ascensore in Villa comunale. In questi giorni, l’intervento sta per essere affidato, e presto i lavori prenderanno il via.

Inizieranno quest’estate i lavori di realizzazione dell’ascensore in Villa comunale a Portogruaro. In questi giorni l’intervento è in fase di affidamento. Secondo quanto previsto l’opera, che troverà spazio all’ingresso, di fronte all’ufficio Anagrafe, partirà tra giugno e luglio assicurando quindi la realizzazione dell’impianto di sollevamento utile ad agevolare lo spostamento della cittadinanza all’interno dell’edificio pubblico. Durante l’esecuzione dei lavori non saranno previste chiusure in termini di operatività degli uffici. «L’ascensore in Villa comunale – affermano il sindaco Luigi Toffolo e l’assessore ai Lavori Pubblici Ketty Fogliani - rappresenta un intervento molto importante perché elimina le barriere architettoniche consentendo all’intera utenza una fruizione completa della struttura.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su Villa comunale Portogruaro

Il Consiglio comunale di Baronissi ha approvato definitivamente l’aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e la relativa variante, rappresentando un momento importante per la pianificazione urbanistica della città.

La Casa di cura Villa Donatello SpA ha ufficialmente acquistato un’area comunale vicino a via di Castello.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

QUADRILOCALE NUOVO CON POSTO AUTO IN VIA LONGARONE

Ultime notizie su Villa comunale Portogruaro

Argomenti discussi: Nuovo ascensore in villa comunale; Riapre Villa Manzoni, un mese di eventi gratuiti; Bovolone, Villa Michela la nuova frontiera del co-housing per ragazzi fragili.

Nuovo ascensore, Portofino contro il Consiglio di StatoPortofino – Si chiama revocazione per vizi impugnabili ed è di fatto una sorta di terzo grado per la giustizia amministrativa. Appellandosi a questa figura giuridica, il Comune di Portofino cerca di ... ilsecoloxix.it

Metroquadro Immobiliare Taranto. Caro Pierotto · Luz Do Sol (Loop). Anteprima nuovo incarico via Argentina Appartamento al primo piano con ascensore composto da 2 vani, cameretta, cucina e bagno A breve info complete sulla nostra pagina #cercoc facebook