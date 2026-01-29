La Casa di cura Villa Donatello SpA ha ufficialmente acquistato un’area comunale vicino a via di Castello. L’operazione si è conclusa con una gara definitiva, garantendo alla clinica di ampliare la propria sede. Ora si attende solo l’avvio dei lavori.

Aggiudicata in via definitiva in favore della Casa di cura Villa Donatello SpA l’acquisizione di un’area di proprietà comunale in fregio a via di Castello. L’iter aveva preso il via nell’ottobre scorso con un’asta pubblica indetta dal Comune per l’alienazione del terreno, con una superficie totale di circa 1785 metri quadrati. La porzione oggetto del bando ha al suo interno un percorso pedonale, che si diparte dall’accesso solo pedonale di via di Castello: il percorso è parzialmente coperto con tettoia (pensiline di accesso a Villa Donatello) ed è finalizzato al raggiungimento dei locali della Casa di cura da parte del pubblico esterno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Villa Donatello compra un’area comunale

