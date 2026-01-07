Primo appuntamento del 2026 con Peglingusto i mercatini di gastronomia e artigianato a Pegli

Il primo appuntamento del 2026 con Peglingusto si terrà domenica 11 gennaio a Pegli. Come di consueto, il mercato offrirà prodotti alimentari di qualità, creazioni artigianali e promozioni da parte di espositori selezionati. L’evento si svolgerà lungo il Lungomare, offrendo un’occasione per scoprire eccellenze locali e trascorrere una giornata in relax. Un’iniziativa mensile dedicata alla valorizzazione della tradizione gastronomica e dell’artigianato del territorio

Domenica 11 gennaio arrivo il primo appuntamento del 2026 con i mercatini di Peglingusto. Come ogni seconda domenica del mese, i banchi di eccellenze alimentari, i creativi selezionati con le loro creazioni uniche handmade e i promoter selezionati che animeranno il Lungomare di Pegli passeggiata. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

