Motorvalley | ecco il trailer della nuova serie Netflix con Luca Argentero e Giulia Michelini

Motorvalley è la nuova serie Netflix che vede protagonisti Luca Argentero e Giulia Michelini. Composta da sei episodi, questa miniserie si propone di offrire uno sguardo approfondito su un contesto rilevante, mantenendo un tono sobrio e accurato. Ecco il trailer ufficiale che anticipa un progetto che si inserisce tra le produzioni di interesse del catalogo Netflix.

Conto alla rovescia per la nuova serie Netflix con Luca Argentero e Giulia Michelini. I due attori, infatti, sono i protagonisti di una miniserie di 6 episodi, intitolata "Motorvalley", e pronta a conquistare il pubblico. Allacciate le cinture e scaldate i motori perché "Motorvalley", prodotta da.

Motorvalley su Netflix: la nuova serie con Luca Argentero e Giulia Michelini debutta il 10 febbraio - Allacciate le cinture e preparatevi a una corsa ad alta adrenalina: Motorvalley, la nuova serie in sei episodi con Luca Argentero e Giulia Michelini, arriverà su Netflix il 10 febbraio. ilmattino.it

Velocità, passione e motori: in Emilia-Romagna non sono solo storia, sono DNA. Dal cuore della Motor Valley arriva una nuova serie TV che ne racconta anche l’anima e l’adrenalina. Motorvalley, con Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza facebook

