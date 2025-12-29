?Sport e territorio | Inaugurata a Frosinone la nuova sede del Comitato Provinciale OPES

A Frosinone è stata inaugurata la nuova sede del Comitato Provinciale OPES, un punto di riferimento per lo sport, il terzo settore e la promozione sociale nella zona. Questa nuova struttura rafforza l'impegno territoriale nel promuovere iniziative e attività a favore della comunità locale, contribuendo allo sviluppo di un ambiente più inclusivo e attivo nel settore sportivo e sociale della provincia di Frosinone.

Un nuovo presidio dedicato allo sport, al terzo settore e alla promozione sociale arricchisce il panorama associativo della Ciociaria. È stata inaugurata in via Tiburtina 263 la nuova sede del Comitato Provinciale OPES Frosinone, un luogo pensato per accogliere associazioni, tecnici, dirigenti e.

