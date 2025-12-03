Referendium giustizia Arianna Meloni riunisce i partiti nella sede di Fdi | nasce il comitato unico della destra

Una riunione per decidere la strategia della campagna referendaria. Arrivando a un primo punto fermo: nei prossimi giorni nascerà un comitato unico dei tre partiti di maggioranza per il “Sì” al referendum sulla riforma della separazione delle carriere. Senza politicizzare troppo la consultazione per evitare un coinvolgimento del governo, ma allo stesso tempo mobilitando i partiti della maggioranza visto che gli ultimi sondaggi certificano una partita aperta. È questo l’esito di una riunione riservata della maggioranza che martedì pomeriggio si è svolta in via della Scrofa (la sede di Fratelli d’Italia) per far partire la campagna referendaria sulla riforma della Giustizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendium giustizia, Arianna Meloni riunisce i partiti nella sede di Fdi: nasce il comitato unico della destra

