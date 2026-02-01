Cantiere eterno e ora discarica per le Olimpiadi storia della variante simbolo delle incompiute | doveva essere pronta per i Mondiali di sci 2021

Il cantiere di San Vito di Cadore è fermo da anni e ora si trasforma in una discarica. La variante che doveva essere pronta per i Mondiali di sci del 2021 rimane un’opera incompiuta. La struttura, simbolo di promesse non mantenute, si trova ancora in uno stato di abbandono, tra scartoffie e materiali lasciati a deteriorarsi. I cittadini chiedono ormai risposte chiare sulla futura destinazione di quell’area, che rischia di diventare solo un ricordo di progetti sfumati nel tempo.

‹ › 1 8 San Vito di Cadore. ‹ › 2 8 San Vito di Cadore. ‹ › 3 8 San Vito di Cadore. ‹ › 4 8 San Vito di Cadore. ‹ › 5 8 San Vito di Cadore. ‹ › 6 8 San Vito di Cadore. ‹ › 7 8 San Vito di Cadore. ‹ › 8 8 San Vito di Cadore. Il grande tabellone rizzato sulla riva del laghetto di Mosigo, ai piedi dell’abitato di San Vito di Cadore, è il tazebao di un mondo che non c’è più. Lo chalet dove hanno girato le riprese della serie televisiva “Un passo dal cielo 6. I guardiani” è intatto. Il pelo d’acqua è ghiacciato, ricoperto dalla neve. Sorridono nella loro giovanile bellezza gli attori di Rai Fiction mentre vanno a cavallo sulle Dolomiti, passeggiano, amoreggiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

