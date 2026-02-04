I giovani nuotatori dell’Acquasport Versilia Academy hanno brillato a Spezia, portando a casa risultati importanti. Sotto la guida di Perry Quintavalle, l’allenatore storico, i ragazzi hanno mostrato miglioramenti evidenti e si sono fatti notare nelle gare in vasca. La squadra, ora allenata nella piscina comunale di Seravezza, si prepara a nuove sfide con entusiasmo.

Ottimi risultati quelli ottenuti in vasca dai giovani nuotatori in erba, seguiti con passione dallo storico istruttore Perry Quintavalle, dell’ Acquasport Versilia Academy (questo la nuova denominazione scelta per l’associazione sportiva dilettantistica che ha cambiato anche il luogo di allenamento, ora diventata la piscina comunale di Seravezza ). La voglia e l’entusiasmo dei giovani “pesciolini“ però è rimasto immutato. E alla piscina comunale “2 Giugno“ di La Spezia a fine gennaio c’è stata la prima gara dell’anno nuovo, che ha visto protagonisti ben 11 portacolori della società apuo-versiliese: nello specifico Ambra Zaccagnini, Anna Benedetti, Manuel Di Lauro, Leon Milani, Lorenzo Giusti, Diego Dell’Amico, Alessandro Lodovici, Giacomo Bonni, Luca Barotti e Lorenzo Lenzoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

NUOTO. Ottimi risultati in vasca a Spezia per i giovani dell'Acquasport Versilia Academy

Approfondimenti su Acquasport Versilia Academy

Ultime notizie su Acquasport Versilia Academy

Argomenti discussi: Risultati dal 19° Trofeo Aragno 2026.; La Chimera Nuoto forma i nuovi professionisti del salvataggio; Stelline in acqua: a Forlì inizia la nuova stagione del nuoto artistico; Libertas Nuoto, ancora ottimi risultati per le sincronette.

OTTIMA PROVA DEI NOSTRI RAGAZZI DEL SETTORE PROPAGANDA GUIDATI DAL COACH PERRY per alcuni è stata la prima gara,siete stati bravissimi/e FORZA ACQUASPORT VERSILIA ACADEMY - facebook.com facebook