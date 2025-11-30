Shevchenko | Il Milan sta facendo ottimi risultati Scudetto? E’ ancora presto per dirlo

Pianetamilan.it | 30 nov 2025

Andriy Shevchenko, ex attaccante ucraino del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset parlando del Milan di Allegri: da Leao e Maignan allo scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

shevchenko il milan sta facendo ottimi risultati scudetto e8217 ancora presto per dirlo

© Pianetamilan.it - Shevchenko: “Il Milan sta facendo ottimi risultati. Scudetto? E’ ancora presto per dirlo”

