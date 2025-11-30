Shevchenko | Il Milan sta facendo ottimi risultati Scudetto? E’ ancora presto per dirlo

Andriy Shevchenko, ex attaccante ucraino del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset parlando del Milan di Allegri: da Leao e Maignan allo scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Shevchenko: “Il Milan sta facendo ottimi risultati. Scudetto? E’ ancora presto per dirlo”

Leggi anche questi approfondimenti

? Parola di Re Sheva: «Leao prima punta? Sì, può farlo!». #Shevchenko #Leao #Milan #SkySport #SerieA #WorldLegendsPadelTour - facebook.com Vai su Facebook

Shevchenko: “Milan? Sta facendo un grande campionato. Se continua così può vincere lo scudetto” - Manca sempre meno alle Finals dell’EA7 World Legends Padel Tour, il circuito mondiale del padel riservato alle leggende del calcio. Scrive gianlucadimarzio.com

Shevchenko: “Inter favorita per lo scudetto, il Milan deve ancora crescere” - Alla vigilia del derby tra Inter e Milan, Andriy Shevchenko ha espresso il proprio punto di vista sull'attuale momento delle due formazioni, in ... Secondo passioneinter.com

Shevchenko: "Modric mi sta impressionando, sta facendo una grande differenza" - Un sogno per i tifosi milanisti, un incubo per gli interisti: l’ucraino è il miglior cannoniere all- Scrive milannews.it