Nuoto risultati batterie Europei in vasca corta | Curtis scatenata e azzurri perfetti a Lublino
Andata in archivio la quinta e penultima giornata di batterie degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), tanti atleti azzurri sui blocchetti di partenza e ci sono stati tanti spunti positivi in vista della sessione serale (ore 19.00), che prevederà semifinali e finali. Sara Curtis è stata la vedette senza se e senza ma. La 19enne piemontese si è presentata sui blocchi di partenza dei 50 dorso e dei 50 stile libero e in entrambi i casi ha firmato il miglior tempo d’accesso in semifinale. Nello stile con pancia in su ha stabilito anche il nuovo record italiano di 25?97, andando a migliorare il precedente limite nazionale di sua appartenenza (26?03), mentre nelle due vasche dello stile libero ha toccato la piastra in 23?45, non così distante dal record italiano di Silvia Di Pietro ha stampato proprio in questa sede (in apertura della 4×50 sl donne (23?39)). 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
DA OASPORT - #Nuoto #AgataMariaAmbler #AlbertoRazzetti Nuoto, risultati batterie Europei in vasca corta: Curtis e D’Ambrosio sugli scudi nei 100 sl, Razzetti convincente: Andata in archivio la quarta giornata di batterie degli Europei 2025 di nuoto in… oas Vai su X
Dal 6 all'8 dicembre il Palazzo del Nuoto di Torino torna a ospitare i Campionati Italiani Invernali Master di Nuoto. In bocca al lupo alle atlete e agli atleti che difenderanno i colori della Nuotatori Genovesi! Starting list e risultati - facebook.com Vai su Facebook
Medagliere Europei nuoto vasca corta 2025: Italia e Paesi Bassi duellano per la testa - Da martedì 2 a domenica 7 dicembre si svolgeranno a Lublino, in Polonia, gli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta: la rassegna nella piscina da 25 ... Secondo oasport.it
Nuoto, risultati batterie Europei in vasca corta: Curtis e D’Ambrosio sugli scudi nei 100 sl, Razzetti convincente - Andata in archivio la quarta giornata di batterie degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Lo riporta oasport.it
Europei Nuoto, Italia perfetta: 4×50 stile libero mixed in finale e Quadarella vola negli 800 - Italia protagonista agli Europei di nuoto in vasca corta: 4x50 sl mixed in finale con il secondo tempo, Quadarella vola negli 800 ... Si legge su sportface.it
Europei nuoto vasca corta: Ceccon oro nei 100 dorso, Quadarella argento negli 800 - Leggi su Sky Sport l'articolo Europei nuoto vasca corta: Ceccon oro nei 100 dorso, Quadarella argento negli 800 ... Come scrive sport.sky.it
Europei. Curtis altro record. Batterie live - IN AGGIORNAMENTO Tanti azzurri impegnati, alcuni anche in doppi turni, nelle batterie della penultima giornata dei 23esimi europei di vasca corta di Lublino. Da federnuoto.it
Europei, l'Italnuoto risponde presente: cinque azzurri in semifinale. E stasera tocca a Ceccon - Da Curtis a D'Ambrosio e Razzetti: la Nazionale macina ottimi risultati in vasca corta. Da tuttosport.com