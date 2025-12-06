Nuoto risultati batterie Europei in vasca corta | Curtis scatenata e azzurri perfetti a Lublino

Andata in archivio la quinta e penultima giornata di batterie degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), tanti atleti azzurri sui blocchetti di partenza e ci sono stati tanti spunti positivi in vista della sessione serale (ore 19.00), che prevederà semifinali e finali. Sara Curtis è stata la vedette senza se e senza ma. La 19enne piemontese si è presentata sui blocchi di partenza dei 50 dorso e dei 50 stile libero e in entrambi i casi ha firmato il miglior tempo d’accesso in semifinale. Nello stile con pancia in su ha stabilito anche il nuovo record italiano di 25?97, andando a migliorare il precedente limite nazionale di sua appartenenza (26?03), mentre nelle due vasche dello stile libero ha toccato la piastra in 23?45, non così distante dal record italiano di Silvia Di Pietro ha stampato proprio in questa sede (in apertura della 4×50 sl donne (23?39)). 🔗 Leggi su Oasport.it

