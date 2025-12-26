Tavares Juve, il terzino nel mirino dell’Al-Ittihad. Trattativa avviata tra l’entourage del portoghese e il club arabo, mentre la Lazio attende l’offerta ufficiale. Il futuro di Nuno Tavares potrebbe essere lontano dalla Capitale e dalla Serie A già a partire dalla prossima sessione di mercato del 2026. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, è attualmente in corso una trattativa serrata tra l’esterno portoghese e l’ Al-Ittihad. Il club saudita ha individuato nel laterale della Lazio il rinforzo ideale per potenziare la propria corsia mancina, avviando i primi contatti con l’entourage del calciatore per sondare la disponibilità al trasferimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tavares Juve, il terzino della Lazio sta trattando con un club estero: ecco quale. Sarri attende l’offerta ufficiale

