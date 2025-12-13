Nuno Tavares Juve svelato il futuro dell’ex obiettivo a sinistra! Le parole del ds della Lazio Fabiani non lasciano alcun dubbio

Il futuro di Nuno Tavares, ex obiettivo della Juventus, si chiarisce con le dichiarazioni del ds della Lazio, Fabiani. Le sue parole lasciano intendere quale sarà la destinazione dell’esterno, alimentando le speculazioni sul suo prossimo club.

Nuno Tavares Juve, il ds della Lazio Fabiani è uscito allo scoperto così sul futuro dell’esterno che piace ai bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni. Intervenuto a DAZN prima della partita tra Parma e Lazio della 15ª giornata di Serie A, il direttore sportivo della Lazio Fabiani ha parlato così di Nuno Tavares, obiettivo del calciomercato Juve. PARMA LAZIO – « C’è una partita importante da giocare, poi si penserà alle altre, la squadra è in crescita speriamo di dare continuità». MERCATO – «Chiaro le riflessioni siano ai massimi livelli, il calcio si può fare in tanti modi, anche con le idee, non per forza chi spende di più ha ragione, per quanto ne so visto il confronto con allenatore e presidente, siamo concentrati su qualche operazioni da fare, le teniamo per noi». Juventusnews24.com

