A Baggiovara un intervento chirurgico su una rara sindrome endocrina ereditaria

Nelle scorse settimane, all’ospedale civile di Baggiovara, è stato eseguito con successo un intervento delicato su un paziente di 46 anni affetto da una rara sindrome endocrina ereditaria, la neoplasia endocrina multipla di tipo 2A (Men2A). Un intervento di grande complessità che evidenzia l’eccellenza delle competenze mediche del nosocomio e l’impegno nella cura di condizioni rare e sfidanti.

