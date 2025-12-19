A Baggiovara un intervento chirurgico su una rara sindrome endocrina ereditaria
Nelle scorse settimane, all’ospedale civile di Baggiovara, è stato eseguito con successo un intervento delicato su un paziente di 46 anni affetto da una rara sindrome endocrina ereditaria, la neoplasia endocrina multipla di tipo 2A (Men2A). Un intervento di grande complessità che evidenzia l’eccellenza delle competenze mediche del nosocomio e l’impegno nella cura di condizioni rare e sfidanti.
Nelle scorse settimane all’ospedale civile di Baggiovara è stato effettuato con successo un intervento chirurgico di particolare complessità su un paziente di quarantasei anni di nazionalità cinese e residente a Modena, affetto da neoplasia endocrina multipla di tipo 2A (Men2A), una rara. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Bambino costretto sulla sedia a rotella da una rara sindrome: una raccolta fondi per acquistare un'auto per trasportarlo
Leggi anche: Polemica su un intervento rinviato, l'AOU rassicura: "A Baggiovara non mancano le valvole cardiache"
Baggiovara, trattata una rara sindrome endocrina su paziente di 46 anni - Società: L’intervento è stato effettuato con approccio robotico che ha consentito di combinare surrenectomia bilaterale con preservazione parziale a destra ... lapressa.it
Telechirurgia robotica: 3 interventi ‘live’ a distanza all’ospedale di Baggiovara - Stefania Ferretti: “L’obiettivo è condividere esperienze e conoscenze grazie alla tecnologia” ... msn.com
Ospedale di Baggiovara. Trauma Center, in tre anni eseguiti quasi 60 interventi - La struttura complessa di Chirurgia Toracica di Baggiovara, diretta da Pier Luigi Filosso, in meno di 3 anni ha eseguito ben 56 interventi di stabilizzazione della parete toracica a seguito di severi ... ilrestodelcarlino.it
Il titolare dell’omonimo ristorane in via Jacopo da Porto Sud si fa portavoce della richiesta di intervento al Comune di Modena - facebook.com facebook
Da #Modena all’Europa: a #Baggiovara il primo evento di telechirurgia robot-assistita in Emilia-Romagna. Interventi live e operazioni a distanza fino a 1450 km, grazie a nuove piattaforme robotiche ad alta connettività Scopri di più su tiny.cc/telechirurgia x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.