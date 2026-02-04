Noto premiato al carnavale di Castrovillari festival tradizionale conduce le celebrazioni della città

A Castrovillari, il Carnevale si anima con la premiazione di Floriano Noto. Il festival tradizionale ha consegnato a Noto un riconoscimento per il suo lavoro nel promuovere il territorio e la cultura calabrese. La città si è riempita di colori e musica, mentre Noto riceveva il premio davanti a un pubblico entusiasta.

**Un premio a Floriano Noto per il suo impegno nella valorizzazione del territorio e della cultura calabrese.** A Castrovillari, la città del Pollino, il 7 febbraio 2026 si aprirà ufficialmente la sessantottesima edizione del Carnevale di Castrovillari, un evento storico per la città, che da anni rappresenta una festività simbolica e culturale, connessa all’identità locale. Questo appuntamento, promosso dalla Pro Loco di Castrovillari in collaborazione con l’Amministrazione comunale, attràverso l’intero territorio e l’impegno di migliaia di persone, si sviluppa in un contesto di sostenibilità e di valorizzazione del patrimonio artistico, letterario e sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Noto premiato al carnavale di Castrovillari, festival tradizionale conduce le celebrazioni della città. Approfondimenti su Castrovillari Festival Al via le celebrazioni per il 25° della Beatificazione di Padre Paolo Manna Le celebrazioni per il 25° anniversario della Beatificazione di Padre Paolo Manna (1872-1952) sono ufficialmente iniziate. Natale in diocesi, gli orari delle celebrazioni a Perugia e a Città della Pieve Scopri gli orari delle celebrazioni natalizie nelle chiese di Perugia e Città della Pieve. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Castrovillari Festival Argomenti discussi: Carnevale di Castrovillari, presentazione del programma e Premio Carnevale alle Tenute Ferrocinto; CARNEVALE DI ASCOLI, TERZA EDIZIONE DEL PREMIO TONINO FANFULLA-ANCARIA D’ORO; Roncadello e Cicognara aspettano Re Carnevale: qualche anticipazione; Carnevale: ci siamo. Da Ascoli a Offida, un tuffo nelle tradizioni. Le feste in programma. Floriano Noto premiato alla sessantottesima edizione del Carnevale di CastrovillariSarà la sessantottesima edizione quella del Carnevale di Castrovillari, che prenderà ufficialmente il via il prossimo 7 febbraio. Un appuntamento storico e identitario per la città del Pollino, promos ... catanzaroinforma.it Ieri abbiamo premiato un’eccellenza flegrea: il noto chef Benedetto Esposito, vincitore alle Olimpiadi Internazionali della Cucina e cittadino di Quarto. Benedetto è stato insignito del titolo di Cavaliere della Cucina Italiana, con il prestigioso Premio del Leone d’ facebook Consegnati anche il "Premio Carnevale" all'imprenditore Floriano Noto, al musicista Camillo Maffia, e allo studioso Fulvio Librandi. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.