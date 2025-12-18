Natale in diocesi gli orari delle celebrazioni a Perugia e a Città della Pieve
Scopri gli orari delle celebrazioni natalizie nelle chiese di Perugia e Città della Pieve. Un'occasione per vivere intensamente il periodo di festa e spiritualità, partecipando alle tradizionali funzioni religiose nelle principali strutture della diocesi. Ecco i dettagli per vivere appieno il Natale nel cuore della nostra comunità.
La chiesa perugina entra nel tempo di Natale: ecco gli orari delle celebrazioni religiose nella cattedrale di San Lorenzo a Perugia e nella concattedrale di Città della Pieve. Celebrazioni a San Sisto per la chiusura dell’anno santo e nella parrocchia dei Santi Andrea e Lucia per l’arrivo dei Re. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
