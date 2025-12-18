Scopri gli orari delle celebrazioni natalizie nelle chiese di Perugia e Città della Pieve. Un'occasione per vivere intensamente il periodo di festa e spiritualità, partecipando alle tradizionali funzioni religiose nelle principali strutture della diocesi. Ecco i dettagli per vivere appieno il Natale nel cuore della nostra comunità.

© Perugiatoday.it - Natale in diocesi, gli orari delle celebrazioni a Perugia e a Città della Pieve

La chiesa perugina entra nel tempo di Natale: ecco gli orari delle celebrazioni religiose nella cattedrale di San Lorenzo a Perugia e nella concattedrale di Città della Pieve. Celebrazioni a San Sisto per la chiusura dell’anno santo e nella parrocchia dei Santi Andrea e Lucia per l’arrivo dei Re. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Perugia, Natale in diocesi tra celebrazioni religiose e appuntamenti culturali

Leggi anche: Perugia, femminicidio-suicidio a Città della Pieve: l'abitazione in cui è avvenuto il delitto

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Le celebrazioni di Natale presiedute dal Vescovo Oscar; Tempo di Natale: le celebrazioni a San Siro; Rubrica: Orari delle messe; Natale 2025 – gli auguri del vescovo Soddu e le celebrazioni natalizie.

Diocesi di Como, le Sante Messe durante le festività - Si unisce alle festività anche la Diocesi di Como, con un fitto calendario di celebrazioni nella Cattedrale del centro, presiedute ... espansionetv.it