Al via le celebrazioni per il 25° della Beatificazione di Padre Paolo Manna

In occasione della festa liturgica del Beato Paolo Manna (1872-1952), avranno ufficialmente inizio le celebrazioni per il 25° anniversario della sua Beatificazione, avvenuta in Piazza San Pietro il 4 novembre 2001 per mano di San Giovanni Paolo II. La solenne celebrazione si terrà venerdì 16 gennaio a partire dalle 18, presso la cappella del Seminario Sacro Cuore del Pime a Trentola Ducenta, luogo dove riposano le spoglie mortali del Beato. La liturgia sarà presieduta da S.E. Mons. Carlo Villano, Vescovo di Pozzuoli e di Ischia, e concelebrata dai padri della comunità del PIME – guidata dal rettore Padre Marco Bennati – insieme ai sacerdoti diocesani, alla presenza di fedeli ed ex-alunni.

