Notato alla fermata del bus stava andando a scuola con tirapugni pugnale e scalpello

Un ragazzo di 16 anni è stato fermato questa mattina dai carabinieri a Monzambano. Lo giovane si stava dirigendo a scuola nel Veronese e aveva nello zaino un tirapugni, un pugnale e uno scalpello. I militari, durante un normale controllo, hanno trovato gli oggetti e lo hanno fermato. Ora si indaga per capire cosa volesse fare con quegli strumenti.

Il 16enne è stato fermato dai carabinieri di Monzambano in provincia di Mantova, ma era diretto a Villafranca di Verona, dove frequenta un istituto del posto Il giovane risulta residente a Monzambano ed era in attesa del bus che lo avrebbe condotto a Villafranca di Verona, dove frequenta un istituto del posto. All'interno dello zaino, i carabinieri avrebbero rinvenuto un tirapugni, un pugnale con lama lunga 13 centimetri e anche uno scalpello della lunghezza complessiva di 14 centimetri.

