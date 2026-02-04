Nostalgico e filo-Putin la beffa dell’ex parà Vannacci che sogna D’Annunzio

Roberto Vannacci, ex parà e candidato della Lega, ha scatenato molte polemiche con un progetto culturale che lo vede rivestire un ruolo di figura nostalgica e filo-Putin. La sua proposta ha acceso il dibattito tra chi lo sostiene e chi lo critica, evidenziando le sue posizioni controverse.

Robero Vannacci, ex parà e candidato della Lega alle prossime elezioni politiche, ha acceso un dibattito acceso con un nuovo progetto culturale che lo vede protagonista in un ruolo di figura nostalgica e ideologica. Il suo prossimo libro, in fase di lavorazione da mesi, si concentra su Gabriele D’Annunzio, il poeta, eroe e autore di un’esperienza politica controversa che nel 1919 proclamò il regime del “Regno d’Italia in Dalmazia” a Fiume. Vannacci, già noto per il suo primo volume che ha lanciato la sua carriera politica, ha scelto questa figura simbolo del romanticismo bellico e del nazionalismo esasperato per costruire un racconto che, secondo fonti vicine al suo progetto, vuole riscoprire un’Italia forte, unita, con un senso di identità perduto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il 9 gennaio, Giorgia Meloni ha tenuto la consueta conferenza stampa di inizio anno, durante la quale ha affrontato diversi temi di attualità.

