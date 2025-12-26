Calciomercato Pisa si sogna in grande | Edin Dzeko possibile colpo davanti! Queste rivali tentano la beffa

26 dic 2025

Calciomercato Pisa, Edin Dzeko nel mirino della squadra nerazzurra. Occhio a queste rivali per il centravanti Il Calciomercato Pisa entra nel vivo anche sul fronte attaccanti, con un nome di grande esperienza che sta iniziando a circolare con sempre maggiore insistenza: Edin Dzeko. Secondo quanto riportato da TMW, il centravanti bosniaco potrebbe essere uno dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato pisa si sogna in grande edin dzeko possibile colpo davanti queste rivali tentano la beffa

© Calcionews24.com - Calciomercato Pisa, si sogna in grande: Edin Dzeko possibile colpo davanti! Queste rivali tentano la beffa

