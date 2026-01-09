Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno | Non credo che Trump invaderà la Groenlandia Salvini non è filo-Putin non manderemo soldati in Ucraina – La diretta

Il 9 gennaio, Giorgia Meloni ha tenuto la consueta conferenza stampa di inizio anno, durante la quale ha affrontato diversi temi di attualità. Tra le dichiarazioni, ha precisato che non si prevede un'invasione della Groenlandia da parte di Trump e ha chiarito la posizione del governo italiano sul supporto all’Ucraina, evidenziando la non inclinazione filo-Putin di Salvini. La conferenza ha offerto un quadro chiaro sulle priorità e le linee guida dell’esecutivo per l’anno in corso

