Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno | Non credo che Trump invaderà la Groenlandia Salvini non è filo-Putin non manderemo soldati in Ucraina – La diretta
Il 9 gennaio, Giorgia Meloni ha tenuto la consueta conferenza stampa di inizio anno, durante la quale ha affrontato diversi temi di attualità. Tra le dichiarazioni, ha precisato che non si prevede un'invasione della Groenlandia da parte di Trump e ha chiarito la posizione del governo italiano sul supporto all’Ucraina, evidenziando la non inclinazione filo-Putin di Salvini. La conferenza ha offerto un quadro chiaro sulle priorità e le linee guida dell’esecutivo per l’anno in corso
Giorgia Meloni sta tenendo oggi, 9 gennaio, la conferenza stampa che è ormai diventata di inizio anno. L’unico spazio che la premier concede a domande a tutto campo, al di là dei “punti stampa” a margine dei vertici internazionali. Se l’anno scorso l’evento fu dedicato, almeno in parte, all’emozione per la liberazione di Cecilia Sala, avvenuta il giorno prima – 8 gennaio 2025 – quest’anno, tra i temi internazionali, domina certamente l’attesa per la possibile liberazione di Alberto Trentini, il cooperante detenuto da più di un anno a Caracas. Nelle ultime ore infatti, la presidente reggente, Delcy Rodriguez, ha avviato la liberazione di un consistente numero di prigionieri “politici” e non, alcuni dei quali con cittadinanza estera. 🔗 Leggi su Open.online
