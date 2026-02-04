Norway’s Socialist Party backs down from threat to LNG electricity project
In Norvegia, il Partito Socialista ha deciso di ritirare il suo sostegno alla proposta di bloccare il progetto di gas naturale liquefatto di Equinor a Hammerfest. La mossa arriva dopo settimane di tensioni e dibattiti interni. Ora il governo si prepara a seguire un percorso diverso, lasciando intendere che il progetto potrebbe continuare senza ostacoli.
Parliament is due on Thursday to vote on an opposition proposal seeking to revoke the LNG plant’s planned link to the power grid, but the motion is likely to fail without backing from the Socialist Party. The government approved the connection in 2023 to cut greenhouse gas emissions at the plant on Melkoeya island off Hammerfest and extend its lifetime. Critics say hooking up the currently gas-driven plant to the regional grid could deprive other companies of electricity, push up local prices and harm the interests of Sami Indigenous reindeer herders. Several political parties, including the right-wing Progress, had signalled they would back the proposal in recent weeks, putting it on course for approval. 🔗 Leggi su Internazionale.it
