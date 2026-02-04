Un giovane di 28 anni si è consegnato alla polizia dopo aver ucciso la sorella, Ylenia, con un coltello. L’omicidio è avvenuto dopo una lite tra i due, che avrebbe avuto motivi futili. Giuseppe Musella ha confessato di aver agito perché non riusciva a dormire a causa dei litigi con la sorella. La polizia sta indagando sulle cause del gesto e sulle dinamiche della vicenda.

Giuseppe Musella ha confessato di aver ucciso la sorella Ylenia per futili motivi: è quanto emerge dal primo interrogatorio a cui è stato sottoposto il 28enne che si è consegnato alla polizia dopo una fuga durata alcune ore. Il delitto si è consumato in via Chiaro di Luna a Ponticelli con la giovane che è deceduta in ospedale, dove è stata portata presumibilmente proprio dal fratello. La donna, infatti, è stata scaricata da un’auto davanti il nosocomio con il volto tumefatto e una profonda ferita da arma da taglio alla schiena. “Non volevo ucciderla. Stavamo litigando perché non mi faceva dormire” ha poi dichiarato il sospettato alla polizia, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Chi è Giuseppe Musella, il 28enne che ha ucciso a coltellate la sorella Ylenia: “Abbiamo litigato, non mi faceva dormire”

Approfondimenti su Giuseppe Musella

Giuseppe Musella ha confessato di aver ucciso la sorella Ylenia.

La polizia ha arrestato Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia, la ragazza di 22 anni uccisa a Napoli.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Giuseppe Musella

Argomenti discussi: Jlenia Musella, uccisa a 22 anni con una coltellata alla schiena: il fratello ha confessato; Chi è Giuseppe Musella: la passione per il calcio, i genitori in carcere e le liti con Jlenia; Giuseppe Musella, chi è il fratello di Ylenia uccisa a coltellate a Napoli: le continue liti a casa, i genitori detenuti, la fuga e la...; Omicidio di Jlenia Musella a Napoli, il fratello Giuseppe ha confessato di averla accoltellata dopo una lite.

Giuseppe Musella, chi è il fratello di Ylenia uccisa a PonticelliA uccidere Ylenia Musella, 22 anni, è stato suo fratello Giuseppe, 28 anni, con una coltellata alla schiena. Il 28enne si è consegnato nella notte alla polizia confessando il delitto. notizie.it

Giuseppe Musella, chi è l'uomo che ha confessato l'omicidio della sorella Jlenia a NapoliLeggi su Sky TG24 l'articolo Giuseppe Musella, chi è l'uomo che ha confessato l'omicidio della sorella Jlenia a Napoli ... tg24.sky.it

Si è consegnato alla Polizia di Stato alla quale ha confessato di essere stato lui a uccidere la sorella, Giuseppe Musella, il 28enne stanotte sottoposto a fermo dalla Procura di Napoli (pm Ciro Capasso) per l'omicidio di Ylenia Musella, 22 anni. La ragazza è st - facebook.com facebook