Colonie vecchie e nuove Katz | Non lasceremo mai Gaza

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l’intenzione di continuare la ricostruzione degli insediamenti nella Striscia di Gaza, affrontando una questione di lunga data. Questa posizione rappresenta un nuovo elemento nelle tensioni già presenti nella regione, evidenziando la volontà di mantenere e rafforzare le colonie esistenti e quelle future. La decisione si inserisce in un contesto complesso di questioni politiche e geopolitiche che coinvolgono diverse parti.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha aperto un nuovo fronte di tensione rilanciando la ricostruzione degli insediamenti coloniali nella Striscia di Gaza. L’ha fatto da Beit El, una . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Colonie vecchie e nuove, Katz: «Non lasceremo mai Gaza» Leggi anche: Gaza, Netanyahu insiste: “Mai Stato palestinese a ovest del Giordano”, e Katz: “Idf controllerà aree chiave” - VIDEO Leggi anche: Netanyahu e Katz: ‘mai uno Stato di Palestina’ La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Israele, via libera del governo a 19 nuove colonie in Cisgiordania. Israele ha approvato la più grande espansione delle colonie in Cisgiordania da decenni - Il governo israeliano ha approvato la creazione di ventidue nuove colonie in Cisgiordania, un territorio che secondo la comunità internazionale appartiene ai palestinesi ma che da decenni Israele ... ilpost.it 'Ok gabinetto sicurezza a 22 nuove colonie Cisgiordania' - Il gabinetto di sicurezza israeliano ha votato in segreto la scorsa settimana per approvare la creazione di 22 nuovi insediamenti in Cisgiordania, secondo quanto riportato dai media ebraici tra cui il ... ansa.it Mi chiamo Midea e da circa dieci giorni sono stata accolta in una delle colonie di cui si occupano le zie. Sembravo piccolina e invece i dottori mi hanno dato circa due anni. Sono già stata sterilizzata e al momento mi trovo in stallo.. sarà però solo per qualche - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.