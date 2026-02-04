A due giorni dall’apertura ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, la tensione si fa sentire anche tra gli atleti. Tomas-Llorenc Guarino Sabaté, il pattinatore spagnolo, ha scoperto che non potrà usare la musica dei Minions per il suo programma. La causa? un problema di copyright che blocca la sua scelta musicale, creando non poco scompiglio tra chi aspettava con ansia la competizione.

A soli due giorni dall’inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, il pattinatore artistico spagnolo Tomas-Llorenc Guarino Sabaté ha ricevuto una doccia fredda: non potrà utilizzare la colonna sonora dei Minions per il suo programma corto, quello con cui ha gareggiato per tutta la stagione.Il ventiseienne catalano, che debutterà ai Giochi olimpici dopo essere diventato sei volte campione nazionale, aveva scelto un medley tratto dai film di animazione dedicati ai buffi personaggi gialli. Durante le esibizioni indossava persino una maglietta gialla e una salopette blu, proprio come i Minions della saga Cattivissimo Me. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Non è uno scherzo: a Milano-Cortina 2026 i Minions bloccano un atleta olimpico (colpa del copyright)

Un pattinatore spagnolo si scontra con un problema di copyright e non potrà usare la musica dei Minions durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

