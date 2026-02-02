Atleta positiva al letrozolo a Milano-Cortina 2026 | il farmaco vietato e le implicazioni nel doping olimpico

La biathleta Rebecca Passler è stata sospesa dopo aver dato esito positivo al test per il farmaco vietato letrozolo. La atleta, che si prepara per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, è stata trovata positiva durante un controllo effettuato in un momento non ufficiale. La notizia ha fatto subito scalpore nel mondo dello sport, che si interroga sulle implicazioni di questa scoperta nell’ambito del doping olimpico.

Rebecca Passler, biathleta della squadra azzurra agli Esordi invernali di Milano-Cortina 2026, è stata ufficialmente sospesa dopo essere risultata positiva al letrozolo in un controllo effettuato fuori dal periodo ufficiale delle competizioni. L'evento, verificatosi pochi giorni prima dell'apertura ufficiale dei Giochi, segna il primo caso di positività al doping rilevato nel contesto delle Olimpiadi invernali della prossima edizione. Il farmaco, identificato durante l'analisi del campione biologico, è stato classificato come sostanza vietata dall'Agenzia mondiale antidoping (Wada) per le sue proprietà che possono alterare il bilancio ormonale in modo da massimizzare le prestazioni atletiche.

