Non consumatelo Ritiro alimento per l’infanzia il provvedimento del ministero della Salute

Il ministero della Salute ha disposto il ritiro di un alimento per l’infanzia, provocando preoccupazione tra le famiglie. Molti genitori si sono trovati a dover controllare gli scaffali dei supermercati, temendo di aver acquistato un prodotto potenzialmente rischioso per i loro bambini. La notizia si è diffusa rapidamente, anche grazie al passaparola tra mamme, e ora l’attenzione resta alta su eventuali rischi e sulle misure di sicurezza adottate.

È uno di quei momenti che fanno gelare il sangue, soprattutto se in casa c’è un neonato. Una notifica, un passaparola tra mamme, un nome di prodotto che sembra “di tutti i giorni” e improvvisamente cambia sapore: quello della paura. E quando al centro c’è l’alimentazione dei più piccoli, anche un dubbio diventa enorme. Nelle ultime ore l’attenzione si è alzata di colpo per un richiamo pubblicato sul portale ufficiale del Ministero della Salute. Il motivo è serio e riguarda un rischio che, in casi specifici, può colpire proprio chi è più fragile: i bambini molto piccoli. Il provvedimento riguarda un lotto di latte in polvere per l’infanzia: il prodotto segnalato è Nidina Optipro di Nestlé.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su Ministero Salute “Non consumatelo”. Ritiro immediato per l’alimento, paura enorme per i bambini Questa mattina il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro immediato di un lotto di latte in polvere per bambini. Aflatossina B1 nelle crocchette per cani: il Ministero della Salute ordina il ritiro Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro delle crocchette per cani Radames da 10 kg, vendute nei supermercati Eurospin, a causa della presenza di aflatossina B1. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ministero Salute Non consumatelo, latte in polvere ritirato per contaminazione da cereulide: il lotto interessatoUn lotto di latte in polvere è stato richiamato dagli scaffali per un possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla potenziale presenza di cereulide. Lo comunica il Ministero della ... fanpage.it Knorr richiama risotto alla milanese per corpi estranei, 5 lotti interessati: Non consumateloSono cinque i Lotti interessati dal ritiro del risotto Knorr in busta a causa di un rischio fisico per consumatori dovuto alla possibile presenza di corpi estranei nel prodotto. Leggi tutte le news di ... fanpage.it Salame ritirato dagli scaffali dei supermercati: non consumatelo - facebook.com facebook

