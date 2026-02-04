Non consumatelo Ritiro immediato per l’alimento paura enorme per i bambini

Questa mattina il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro immediato di un lotto di latte in polvere per bambini. Il motivo è il rischio di contaminazione microbiologica che potrebbe mettere in pericolo la salute dei più piccoli. Le autorità invitano i genitori a non somministrare il prodotto e a restituirlo ai punti vendita. La sicurezza dei bambini resta al centro delle preoccupazioni.

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo che riguarda un lotto di latte in polvere destinato all'infanzia, disposto per un potenziale rischio microbiologico. L'allerta, diffusa attraverso il portale ufficiale dei richiami alimentari, indica la possibile presenza di cereulide, una tossina associata al batterio Bacillus cereus, in grado di provocare episodi di nausea e vomito, in particolare nei soggetti più vulnerabili come i neonati. Nel comunicato viene inoltre evidenziato che la tossina può risultare resistente alle temperature elevate comunemente utilizzate nella preparazione del latte.

