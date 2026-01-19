Aflatossina B1 nelle crocchette per cani | il Ministero della Salute ordina il ritiro

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro delle crocchette per cani Radames da 10 kg, vendute nei supermercati Eurospin, a causa della presenza di aflatossina B1. Questa sostanza può rappresentare un rischio per la salute degli animali. È importante verificare se il prodotto acquistato rientra nel richiamo e adottare le necessarie precauzioni.

Il Ministero della Salute ha diffuso un richiamo ufficiale che riguarda le crocchette per cani Radames, vendute nei supermercati Eurospin nel formato da 10 chilogrammi. L’avviso invita i proprietari di animali domestici a non somministrare il prodotto ai propri cani e a restituirlo al punto vendita per ottenere il rimborso o la sostituzione. Il richiamo, pubblicato il 9 gennaio, riguarda nello specifico il lotto numero 5286. Il prodotto è stato realizzato dall’azienda Gheda Mangimi S.r.l. e, a seguito di controlli ufficiali, è risultato contaminato da aflatossina B1 in quantità superiori ai limiti consentiti dalla legge. 🔗 Leggi su Cibosia.it

Allarme chimico nelle crocchette per cani Eurospin: “Livelli di aflatossina superiori ai limiti”. Ecco il lotto ritirato dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha ritirato dal mercato il lotto di crocchette per cani Radames venduto da Eurospin, a causa di livelli di aflatossina superiori ai limiti consentiti. Si consiglia ai proprietari di verificare il prodotto e, in caso di dubbio, di evitare l’uso. La sicurezza alimentare degli animali domestici è una priorità e si invita a seguire le eventuali indicazioni ufficiali.

