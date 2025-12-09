Diocesi nominati i nuovi parroci di San Gennaro e Santa Maria di Costantinopoli
Tempo di lettura: < 1 minuto Sua Eccellenza l’Arcivescovo, in data 9 dicembre 2025, ha nominato il rev.do sac. mons. Pietro Florio, Parroco della Parrocchia di “San Gennaro” in Benevento e il rev.do sac. don Biagio Corleone, Parroco della Parrocchia di “Santa Maria di Costantinopoli” in Benevento. Ringrazia i rev.mi sacerdoti mons. Francesco Iampietro e don Maurizio Sperandeo per il sevizio reso, come Amministratori, alle rispettive comunità parrocchiali, invitandoli a continuare a svolgere il loro ufficio fino all’immissione nel possesso canonico dei nuovi Parroci. Allo stesso modo, i nuovi Parroci continueranno a guidare le Parrocchie di provenienza, in qualità di Amministratori parrocchiali, fino all’immissione nel possesso canonico dei loro successori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
