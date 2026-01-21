I genitori entrano nel CSPI | Vicari Richiedei e Falabella sono i tre rappresentanti nominati

Sono stati nominati Giovanni Vicari, Giuseppe Richiedei e Vincenzo Falabella come rappresentanti dei genitori nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Questa è la prima volta che le associazioni dei genitori sono presenti in un organo centrale del sistema scolastico italiano, segnando un passo importante per la partecipazione delle famiglie nel processo decisionale educativo.

Le associazioni presenti al tavolo permanente FONAGS presso il Ministero dell’Istruzione – tra cui Age, Articolo 26, Faes, Generazione Famiglia, Moige – hanno espresso il proprio apprezzamento per la decisione, sottolineandone il valore simbolico e sostanziale. “Si tratta di tre professionisti della formazione e grande impegno sociale di comprovata e navigata esperienza”, si legge nella nota diffusa a seguito della nomina. L’ingresso di Vicari, Richiedei e Falabella nel CSPI segna un cambiamento nel rapporto tra istituzioni scolastiche e famiglie. È la prima volta che figure indicate dalle realtà genitoriali vengono selezionate e nominate dal Ministro per entrare nel principale organo consultivo della scuola pubblica.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Bimbi nel bosco, perché dopo l’udienza di ieri i tre fratellini non sono ancora tornati a casa dai genitoriDopo l’udienza di ieri, i tre fratellini cresciuti nei boschi di Chieti non sono ancora tornati dai genitori.

Leggi anche: Nominati i nuovi avvocati della famiglia che vive nel bosco di Palmoli, sono due professionisti teatini

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Genitori e insegnanti a confronto tra regole, autonomia e dialogo. La strada per costruire una vera comunità educante; Iscrizione prima classe 2026-2027: domanda entro il 14 febbraio 2026. Indicazioni per ogni grado [LO SPECIALE]; Congedo parentale e permessi per malattia dei figli: le novità 2026 spiegate in modo semplice; Bimbi nel bosco, la maestra: Sono pronta ad aiutarli. Oggi primo giorno.

Famiglia nel bosco, primo pranzo di Nathan nella nuova casa. Giovedì i genitori in tribunale: i legali chiedono il rientro dei bambiniPrima giornata nella nuova casa. Selfie, sorrisi e pranzo con pasta fatta a mano preparata dal ristoratore Armando Carusi insieme con la figlia Leonora. Nathan Trevallion, il papà della famiglia nel ... ilmessaggero.it

Domanda: uscita didattica, gli alunni entrano a scuola poi vengono fatti salire sulle automobili di alcuni genitori della classe, che si rendono disponibili per accompagnarli andata e ritorno. È legale - facebook.com facebook