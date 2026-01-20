Il punto nascita di Montevarchi, gestito dall’ospedale della Gruccia, continua a essere al centro di attenzione. Nonostante il calo delle nascite, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ribadisce la volontà di mantenere aperto il servizio, coinvolgendo il Ministero. La questione rimane delicata, tra preoccupazioni di sostenibilità e l’impegno a garantire servizi essenziali per le famiglie del territorio.

La cicogna rallenta, ma la Regione ‘un molla l’osso. Il punto nascita dell’ospedale della Gruccia di Montevarchi resta nel mirino del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che torna alla carica col Ministero: “I conti ‘un tornano più, i bimbi son pochi in tutta Italia, ‘un si può ragionare come nel 2010”. In soldoni: siccome si nasce sempre meno, la soglia dei famosi 500 parti l’anno gli sta stretta. Troppo alta, roba d’altri tempi. “Facciamola 400 e siam tutti più contenti”, dice Giani, assicurando che mamme e pupi starebbero comunque tranquilli e ben seguiti. Il punto nascita della Gruccia, intanto, balla lì nel mezzo: nel 2024 è rimasto sotto la soglia per una manciata di parti, nel 2025 qualcosa in più ma sempre sopra i 400. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Punto nascita di Montevarchi, Giani s’incaponisce: “Bimbi pochi, ma ‘un s’ha da chiude nulla!”

Punto nascita Ospedale Valdarno, Giani: “Nessun allarmismo, ma gioco di squadra contro chiusura”Il punto nascita dell’Ospedale Valdarno, al centro di un dibattito sulla possibile chiusura, viene difeso dal presidente Giani.

Punto nascita della Gruccia, Giani: «Pronti a chiedere la deroga, ma servono più parti»Questa mattina all’ospedale Santa Maria alla Gruccia si è tenuta una conferenza stampa per discutere del futuro del punto nascita, in relazione alle normative nazionali e alle possibili conseguenze sulla sua apertura.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Il Sindaco Silvia Chiassai Martini: Il punto nascita di Montevarchi non si tocca; Gruccia, punto nascita: il CPN ha già espresso parere negativo alla deroga. Una delibera della Giunta regionale lo certifica. Chiassai: Gravissimo; Silvia Chiassai: Il punto nascita di Montevarchi non si tocca. Regione e Asl relazionino sui numeri in Conferenza dei Sindaci; Punto nascita della Gruccia, Chiassai Martini: Chiusura già decisa, situazione diversa da quella rappresentata.

Chiusura punto nascita, riunione con Giani e l'ira di Chiassai, Fiori: No risposte populiste, serve sicurezzaSecondo l'associazione dei genitori si può trovare la soluzione con il lavoro in rete dei punti nascita di primo e secondo livello che mantenga la formazione, con la rotazione del personale per garant ... arezzonotizie.it

Apprensione su futuro punto nascita della GrucciaApprensione per il futuro del punto nascita del Valdarno. Il centro destra in regione chiede spiegazioni al presidente Giani, Chiassai Martini punta il dito contro la delibera di giunta regionale del ... teletruria.it

Il caso del punto nascita del Valdarno arriva all'attenzione del consiglio regionale - facebook.com facebook