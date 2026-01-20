I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Alessandro Tomasi e Gabriele Veneri chiedono chiarezza sulla possibile chiusura del punto nascita di Montevarchi. In un comunicato, evidenziano divergenze tra le dichiarazioni del Presidente Giani e le informazioni raccolte, sottolineando la necessità che la giunta regionale richieda un’ulteriore proroga per garantire la continuità dei servizi. La questione rimane al centro del dibattito sulla sanità locale.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – “Qualcosa non torna fra le dichiarazioni del Presidente di Regione Eugenio Giani e le informazioni che abbiamo raccolto in merito alla chiusura del punto nascita di Montevarchi" i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Alessandro Tomasi (componente della Commissione Sanità e portavoce dell’opposizione) e Gabriele Veneri. “Nei giorni scorsi la Regione Toscana ha reso noto che la struttura rientra tra quelle che nell’ultimo anno hanno registrato un numero di parti al di sotto della soglia minima prevista dalla normativa nazionale per i presidi ospedalieri di primo livello, cioè 500 all’anno, e ad oggi sembra che non abbia ottenuto una deroga dal Ministero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanità, Tomasi e Veneri (Fdi): “Fare chiarezza sulla possibile chiusura del punto nascita di Montevarchi, la giunta deve chiedere un'ulteriore proroga?”

