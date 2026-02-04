A Niscemi, il MUOS continua a essere al centro delle polemiche. La Regione approvò lavori di manutenzione nel 2025, ma la base Usa resta sotto accusa per l’inquinamento già da dieci anni. La mancanza di interventi concreti e di strategie chiare mette in evidenza come il territorio sia ancora troppo trascurato, mentre la cosiddetta “inazione politica” sembra aver lasciato il problema in secondo piano.

A margine dell'incuria politica e dell'assenza di strategie di tutela del territorio, il "grande rimosso" di queste settimane resta il MUOS. Un documento esclusivo rivela l'ulteriore beffa nel dramma: il 15 settembre 2025 la Regione Siciliana autorizzava lavori di "manutenzione straordinaria" del si. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Niscemi, "nel 2025 la Regione approvò lavori di manutenzione territoriale al MUOS, base Usa accusata di inquinamento già 10 anni fa" - DOCUMENTO ESCLUSIVO

Approfondimenti su Niscemi Muos

La frana a Niscemi torna a fare paura.

A Niscemi, in Sicilia, la terra continua a tremare e a cedere.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Niscemi Muos

Argomenti discussi: Perché la collina di Niscemi si muove: la spiegazione scientifica della frana; Da Niscemi al quadro nazionale delle frane: il contributo di ISPRA tra dati e mappe — Italiano; Frana di Niscemi, le immagini prima e dopo la calamità; Desertificazione bancaria e Niscemi, Colombani a Re Start – Rai 3.

Niscemi, arrivati solo un mese fa i fondi per la frana del 1997: serviva «abbattere 96 immobili»Sono arrivati a fine 2025 i fondi per mettere in sicurezza Niscemi, dopo la frana di quasi 28 anni fa: oggi si contano circa 1500 sfollati. meridionews.it

Frana a Niscemi, sindaco Massimiliano Conti attacca sui fondi per il crollo del 1997 arrivati a dicembre 2025Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, afferma di aver ottenuto i fondi del 1997 soltanto a dicembre 2025. Intanto la frana continua a muoversi ... virgilio.it

Tgs. . Niscemi, cabina di regia per gli immobili vuoti o sfitti: dalla Regione 13 milioni per acquistare o affittare nuove case. Boom di domande per accedere agli aiuti. L'Esercito a presidiare la zona rossa. Donata Calabrese Intervista: Marco Montemagno, coman - facebook.com facebook

"Torneremo a Niscemi" e "nessuno perderà la propria casa: tutti avranno un tetto a Niscemi". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. "La Regione ha fatto e farà la propria parte, abbiamo già stanziato quasi 100 milioni di fondi". #ANS x.com