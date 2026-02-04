Niscemi nuova allerta pioggia Oltre 1600 sfollati e 880 edifici in zona rossa
Niscemi torna in allarme per le piogge. Oltre 1.600 persone sono state costrette a lasciare le proprie case, che sono state messe in zona rossa. La situazione resta critica e le autorità stanno iniziando le verifiche sugli edifici vuoti da assegnare agli sfollati.
In Sicilia, allerta gialla per la pioggia e torna la paura a Niscemi. Ormai, oltre 1600 le persone sfollate, mentre comincia la ricognizione delle case vuote da assegnare. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
A Niscemi cresce il numero degli sfollati: oltre 1600 persone, 880 edifici in area proibita per rischio crolli
A Niscemi il numero di persone costrette a lasciare le case sale ancora.
Nella notte a Niscemi pioggia, boati e paura. «La zona rossa si estende». Le opposizioni: «Via Musumeci, Meloni venga in Aula»
Nella notte a Niscemi piove forte e si sono sentiti diversi boati, creando tensione tra i residenti.
Niscemi, nuova allerta pioggia. Oltre 1600 sfollati e 880 edifici in zona rossa
