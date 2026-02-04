Niscemi nuova allerta pioggia Oltre 1600 sfollati e 880 edifici in zona rossa

Niscemi torna in allarme per le piogge. Oltre 1.600 persone sono state costrette a lasciare le proprie case, che sono state messe in zona rossa. La situazione resta critica e le autorità stanno iniziando le verifiche sugli edifici vuoti da assegnare agli sfollati.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.