Niscemi il documento che già nel 2022 parlava della frana in corso quando Musumeci era governatore

A Niscemi, in Sicilia, la terra continua a tremare e a cedere. La frana in corso, già segnalata nel 2022, mette in allarme da anni. Ora il rischio di un crollo totale a valle nella piana di Gela sembra più vicino. La situazione resta critica e le autorità cercano di capire come intervenire prima che sia troppo tardi.

Che gli allarmi a Niscemi, il comune siciliano che rischia di sprofondare totalmente a valle nella piana di Gela, fossero noti lo si è detto più volte nel corso di questi giorni. Il pericolo pare fosse noto dal XVIII secolo, certamente ci fu un alert, a cui ha fatto riferimento anche Giorgia Meloni nel corso della sua visita, nel 1997. Ieri, 27 gennaio, nel corso dell’Assemblea del parlamento siciliano, però, Ismaele La Vardera ha citato un atto molto più specifico che era stato messo agli atti della Regione nel 2022 e che fa riferimento a sopralluoghi molto specifici fatti un anno prima, nel 2021, proprio su richiesta del comune di NIscemi.🔗 Leggi su Open.online

Il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci afferma che, durante la sua presidenza in Sicilia, il Comune di Niscemi non aveva mai segnalato il rischio frana.

La frana a Niscemi torna a fare paura.

