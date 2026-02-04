Niscemi, il presidente Musumeci respinge le accuse di inerzie e omissioni nella gestione della Regione. In un'intervista, sottolinea di aver reagito con fermezza alle insinuazioni che lo isolano, ricordando che il suo mandato si è svolto dal maggio all’agosto 2022. Musumeci rivendica il diritto di difendersi e spiega che le decisioni prese in quei mesi sono state basate su dati ufficiali, criticando chi tenta di coprire un quarto di secolo di responsabilità non sue.

Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - "È chiaro che ho il diritto e il dovere di respingere, con fermezza, la rappresentazione che isola strumentalmente un singolo passaggio negli ultimi tre mesi del mio mandato" da Presidente della Regione siciliana, "dal maggio all'agosto del 2022", "quando, cioè, sarebbe stato a me notificato, ed è stato notificato, l'esito del Pai con R4 di una parte di quel fronte franoso, tentando così di coprire un quarto di secolo di inerzie, omissioni e sottovalutazioni di altri". Così il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci al Senato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Niscemi: Musumeci, 'un quarto di secolo di inerzie, sottovalutazioni e omissioni di altri'**

Il ministro per la Protezione civile, Musumeci, ha annunciato che a Niscemi ci sarà una sospensione del pagamento delle rate dei mutui e di tutte le altre obbligazioni.

