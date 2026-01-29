Musumeci | per Niscemi stop a rate mutui

Il ministro per la Protezione civile, Musumeci, ha annunciato che a Niscemi ci sarà una sospensione del pagamento delle rate dei mutui e di tutte le altre obbligazioni. La decisione arriva in risposta alle difficoltà della zona, che ora potrà beneficiare di questa misura temporanea.

"C'è una sospensione del pagamento delle rate di mutuo e di ogni altra obbligazione". Così il ministro per la Protezione civile, Musumeci, su Niscemi. "Con la ministra Calderone stiamo individuando quali e quanti ammortizzatori servono per sollevare le aziende, ora inattive,che devono pagare i contributi per i lavoratori.Alcune misure sono già alla firma, altre hanno bisogno di un provvedimento di legge. Lo affronteremo al Consiglio dei ministri,dove proporrò un'indagine amministrativa: perché dopo la frana del'97 non si è intervenuti?".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La frana a Niscemi preoccupa da giorni.

La notte a Niscemi è stata movimentata da pioggia intensa e boati che hanno svegliato i residenti.

