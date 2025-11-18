Assemblea generale CEI Mons Maffeis | Su abusi no spazio a omissioni e sottovalutazioni

Ad Assisi prosegue l’Assemblea Generale della CEI. Il commento di Mons. Ivan Maffeis, Arcivescovo di Perugia: “Le relazioni che sono la vera ricchezza della vita, domandino davvero sempre più vigilanza, attenzione e cura. Ogni volta che questo vi è meno cadiamo in una forma di possesso, in una forma di abuso, in una forma di violenza, sicuramente a livelli diversi, però diventa una forma di corruzione. La giornata di oggi è un richiamo molto forte a saper curare le relazioni con enorme rispetto per quella che è la sacralità dell’altro. Il tema ci porta anche a guardare in faccia una realtà drammatica che è la realtà degli abusi, abusi di potere, abusi di coscienza, abusi sessuali, specialmente sui piccoli e sulle persone vulnerabili. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Assemblea generale CEI, Mons. Maffeis: “Su abusi no spazio a omissioni e sottovalutazioni”

Il presidente della Cei apre ad Assisi l'Assemblea generale dei vescovi italiani. «La Chiesa non cerca il potere ma il bene dell'Italia. Il Vangelo non ha bisogno di chi lo protegga». L'invito a essere «Chiesa per tutti» fra i "senza tetto spirituali". «La cristianità è fi

Al via i lavori dell'81ª Assemblea generale della CEI che si svolge ad Assisi da oggi fino al 20 novembre. Dedicata alle decisioni finali del Cammino sinodale delle Chiese in Italia, vedrà concludere i lavori sarà Papa Leone XIV, che incontrerà i vescovi giovedì

Assemblea Cei: mons. Verny, "in materia di abusi non esiste un modello unico di approccio" - In materia di abusi "non esiste un modello unico di approccio": "Spetta a ciascuna Conferenza episcopale assumere la questione, discernere e decidere autonomamente, in base al contesto storico e cultu ...

ASSEMBLEA GENERALE CEI, MONS. VERNY: STIAMO AIUTANDO COMUNITA' ECCLESIALI A PREVENIRE ABUSI - "Tre anni fa, la Conferenza Episcopale Italiana e la Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori hanno sottoscritto un accordo, denominato Memorare Initiative, che ha segnato l' ...

Assemblea Cei: mons. Verny, "insieme a voi stiamo aiutando le comunità ecclesiali a prevenire gli abusi" - "Insieme a voi stiamo aiutando le comunità ecclesiali a prevenire gli abusi, a proteggere chi è a rischio e a intervenire con competenza e compassione quando si verificano situazioni di abuso, ovunque ...