Assemblea generale CEI Mons Maffeis | Su abusi no spazio a omissioni e sottovalutazioni

Tv2000.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Assisi prosegue l’Assemblea Generale della CEI. Il commento di Mons. Ivan Maffeis, Arcivescovo di Perugia: “Le relazioni che sono la vera ricchezza della vita, domandino davvero sempre più vigilanza, attenzione e cura. Ogni volta che questo vi è meno cadiamo in una forma di possesso, in una forma di abuso, in una forma di violenza, sicuramente a livelli diversi, però diventa una forma di corruzione. La giornata di oggi è un richiamo molto forte a saper curare le relazioni con enorme rispetto per quella che è la sacralità dell’altro. Il tema ci porta anche a guardare in faccia una realtà drammatica che è la realtà degli abusi, abusi di potere, abusi di coscienza, abusi sessuali, specialmente sui piccoli e sulle persone vulnerabili. 🔗 Leggi su Tv2000.it

