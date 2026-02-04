Il governatore Musumeci mette i puntini sulle i e chiarisce che non coprirà nessuno per quanto riguarda le responsabilità sulla sicurezza a Niscemi. Durante una conferenza, ha ribadito che non spetta a lui individuare i colpevoli, ma che le decisioni e le azioni spettano ad altre istituzioni.

Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - "Non è compito mio cercare i responsabili. Ci penseranno altre istituzioni, ma non sono disposto a fare da copertura a chi aveva il compito istituzionale, dopo il 1997, di intervenire per mettere in sicurezza quel territorio e non lo ha fatto". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci durante l'informativa al Senato, sulla frana di Niscemi. Il Pai è il Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana identifica le aree a rischio e pericolo idrogeologico. E le zone R4 rappresentano il livello di rischio geomorfologico molto elevato, dove sono vietate nuove edificazioni e consentiti quasi esclusivamente interventi di consolidamento e messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

**Niscemi: Musumeci, 'non sono disposto a fare da copertura a chi doveva intervenire dopo '97'**

Il sindaco di Gela attacca duramente Musumeci, accusandolo di aver offeso il lavoro dei sindaci con le sue parole sulla frana a Niscemi.

La frana di Niscemi continua a rappresentare un rischio per le abitazioni situate sul bordo del precipizio.

