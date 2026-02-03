Il sindaco di Gela attacca duramente Musumeci, accusandolo di aver offeso il lavoro dei sindaci con le sue parole sulla frana a Niscemi. Il primo cittadino si dice deluso e incredulo, sottolineando che il presidente della Regione avrebbe dovuto tutelare chi si occupa quotidianamente delle emergenze sul territorio. La polemica diventa un’altra puntata di un confronto acceso tra amministratori locali e politica regionale.

“Musumeci, che ha fatto il presidente della Regione, che ha fatto anche il Presidente della Regione, doveva tutelare i sindaci, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Sono parole che offendono quello che è il lavoro dei sindaci. Sono parole che si potevano, in un momento del genere, evitare. Oggi c’è, fortunatamente, una procura attenta che sta portando avanti queste azioni e vedremo quello che uscirà”. Lo ha detto Terenziano Di Stefano, sindaco di Gela, intervistato da LaPresse, commentando le parole pronunciate dal ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci sull’idea di una sottovalutazione del rischio frana a Niscemi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Frana Niscemi, sindaco Gela: “Da Musumeci parole che offendono lavoro sindaci”

Approfondimenti su Frana Niscemi

Questa mattina una frana ha colpito la zona di Niscemi, causando danni e preoccupazioni tra i residenti.

Il sindaco di Gela, Giuseppe Terenziano Di Stefano, ha annunciato che il Comune mette a disposizione aree per chi ha perso le case nella frana a Niscemi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Frana Niscemi

