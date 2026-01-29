La notte a Niscemi è stata movimentata da pioggia intensa e boati che hanno svegliato i residenti. La frana e la collina continuano a scivolare verso la piana di Gela, creando paura tra chi vive in zona. La situazione resta critica, e le autorità monitorano attentamente gli sviluppi.

Roma, 29 gennaio 2026 – Boati, pioggia e paura stanotte a Niscemi, dove la frana e òa collina continuano a scivolare verso la piana di Gela. La preoccupazione cresce perché anche nei prossimi giorni si prevede pioggia. Si teme che la zona rossa di circa 150 metri e le cui transenne sono sistemate a una cinquantina di metri dalla piazza principale, possa essere estesa ancora di più e il numero degli sfollati possa aumentare. Intanto si attende l'apertura delle scuole, tre delle quali ricadono nella zona rossa. Le classi degli istituti sgomberati, saranno ospitate in altri istituti che risultano agibili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Niscemi, pioggia, boati, e paura: la frana scivola ancora. Musumeci: stop alle rate per i mutui

